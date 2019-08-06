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Динамо проиграло Брюгге в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Динамо проиграло Брюгге в первом матче квалификации Лиги чемпионов
23:27 Вт, 6 Август 2019 Телеграф

Новости спорта: Подопечные Александра Хацкевича не сумели добыть приемлемый для себя результат в Бельгии (0:1).

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» обыграл киевское «Динамо» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом, которому ассистировали Роберто Алонсо Фернандес и Хосе Энрике Наранхо Перес.

Единственный гол был забит на 37-й минуте. Автором гола стал полузащитник бельгийского клуба Ханс Ванакен, который реализовал пенальти.

Брюгге - Динамо 1:0

Гол: Ванакен, 37 (с пенальти)

Брюгге: Миньоле — Мата, Митрович, Дели, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Тау, Окереке, Бонавентуре (Схрейверс, 63)

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Буяльский — Караваев (Цыганков, 46), Гармаш, Вербич (Де Пена, 64) — Беседин (Родригес, 46)

Предупреждения: Дели, Бонавентуре — Гармаш, Кендзера, Родригес, Сидорчук

Ответный матч «Динамо» — «Брюгге» состоится 13 августа. Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Начало матча в 20:30.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, УПЛ, ФК Брюгге, ФК Динамо (Киев).
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