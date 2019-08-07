Малага объявила о расторжении контракта с экс-форвардом сборной Украины

Новости спорта:Украинский нападающий Евгений Селезнев покинул испанскую Малагу.

Официальный сайт испанского клуба "Малага" объявил о расторжении договора с украинским форвардом Евгением Селезневым. Отмечается, что сотрудничество прекращено по обоюдному согласию.

Напомним, 34-летний украинец перешел в "Малагу" в январе – за это время экс-форвард "Днепра" и "Шахтера" сыграл 12 матчей. Ни забитых мячей, ни голевых передач в своем активе Селезнев не имеет. Испанский клуб желает игроку удачи в его профессиональном будущем.

Ранее Селезнев отмечал, что в "Малаге" у него были огромные проблемы с адаптацией – украинский нападающий хотел бы продолжить карьеру в "Гезтепе".