АЗ вылетел в Украину на матч с Мариуполем в ЛЕ

Новости спорта:Будущий соперник Мариуполя в Лиге Европы, голландский АЗ, отправился в Одессу.

Будущий соперник Мариуполя в Лиге Европы, голландский АЗ, отправился в Одессу, где завтра состоится первый матч третьего раунда квалификации.

Главный тренер Арне Слот отобрал 21 футболиста, которые полетели с коллективом в Одессу.

Вратари: Марко Бизот, Яспер Схенделаар, Роди де Бур

Защитники: Йонас Свенссон, Пантелис Хацидиакос, Рон Влаар, Томас Оуведжан, Оуэн Вайндал, Юкинари Сугавара, Йорис Крамер, Стейн Вейтенс

Полузащитники: Фредрик Мидтшо, Теун Копмейнерс, Марко Вейинович, Йорди Класи, Тийани Рейндерс

Нападающие: Кэлвин Стенгс, Мирон Боаду, Уссама Идрисси, Бьорн Йонсен, Альберт Гудмундссон

Ранее стало известно, что команде Александра Бабича завтра не помогут нападающий Руслан Фомин и защитник Сергей Яворский.

Первый матч между Мариуполем и АЗ состоится завтра в 20:00 по киевскому времени.