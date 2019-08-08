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Борнмут подписал полузащитника Ливерпуля Гарри Уилсона

Борнмут подписал полузащитника Ливерпуля Гарри Уилсона
01:55 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник Ливерпуля Гарри Уилсон перебрался в Борнмут на правах аренды.

Валлийский полузащитник "красных" Гарри Уилсон продолжит карьеру в составе "вишенок". Об этом сообщает официальный сайт "Ливерпуля".

Срок арендного соглашения 22-летнего полузащитника рассчитан до конца предстоящего сезона. В минувшем, напомним, Уилсон выступал на правах аренды за "Дерби Каунти". В 2013 году хавбек дебютировал за сборную Уэльса, в составе которой провел 11 матчей и забил два гола.

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В понедельник "Ливерпуль" подтвердил факт подписания контракта с бывшим голкипером "Вест Хэма" Адрианом. В состав победителей Лиги чемпионов 32-летний испанский голкипер пришел на правах свободного агента. После ухода в "Брюгге" многолетнего вратаря "красных" Симона Миньоле мерсисайдцы искали второго голкипера.

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ФК Ливерпуль, Футбол, ФК Борнмут, Новости футбола, Гарри Уилсон.
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