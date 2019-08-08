Интер намерен продать одного из главных лидеров команды

Новости спорта:Хорватский полузащитник Иван Перишич может покинуть миланский Интер этим летом.

Интер выставил на трансфер Ивана Перишича. На игрока уже есть первый покупатель. Хорватом интересуется французский "Монако".

Как сообщает издание Corriera della Sera, хавбек миланского "Интера" Иван Перишич может быть продан этим летом. Итальянский клуб официально выставил на трансфер 30-летнего хорвата. Уход полузащитника связан с его поведением в команде, а именно с забастовками тренироваться и выходить на поле в составе "Интера".

В минувшем сезоне на счету хорвата 34 матча в рамках Серии А, в которых игрок забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.