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Форвард Динамо Родригес оценил шансы "пройти" Брюгге

Форвард Динамо Родригес оценил шансы "пройти" Брюгге
11:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Нападающий киевлян верит в команду, несмотря на поражение 0:1 в первом матче.

Жерсон Родригес перешел в Динамо и через несколько дней вышел на замену в матче против Брюгге (0:1).

"Тренер попросил меня привнести глубину в нашу игру. Я старался создавать опасность. К сожалению, не удалось забить гол на выезде. Мы действовали недостаточно остро для гола, но постараемся исправить ситуацию на следующей неделе", — заявил Жерсон Voetbalkrant.

"Я тренировался с Динамо несколько дней и вполне доволен своей игрой в матче с Брюгге. Но все равно жаль, что мы проиграли. Автоматизма пока нет, но я уже хорошо себя чувствую в этой команде".

Динамо на выходных сыграет против Шахтера, после чего встретится с Брюгге в Киеве.

"С "горняками" будет хороший матч, отличная подготовка для ответной игры с Брюгге. Шансы на выход в следующий раунд? 50/50. Мы будем играть дома перед своими зрителями. В Киеве будет горячо".

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Матч Динамо – Шахтер состоится 10-го августа, а Динамо – Брюгге – 13-го.

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Лига Европы, УПЛ, ФК Брюгге, ФК Динамо (Киев), Жерсон Родригес.
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