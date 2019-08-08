Форвард Сток Сити Боян Кркич перебрался в чемпионат МЛС

Новости спорта:Экс-форвард Барселоны Боян Кркич перебрался в чемпионат МЛС с английского Сток Сити.

Испанский нападающий Боян Кркич принял предложение клуба МЛС Монреаль Импакт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Несколько дней назад стало известно, что испанец и его прежний клуб Сток Сити приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца текущего сезона. Форвард перешел в канадский клуб на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Чемпионшипа Кркич провел за Сток Сити 21 матч, в которых забил всего 1 гол.