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Форвард Сток Сити Боян Кркич перебрался в чемпионат МЛС

Форвард Сток Сити Боян Кркич перебрался в чемпионат МЛС
18:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-форвард Барселоны Боян Кркич перебрался в чемпионат МЛС с английского Сток Сити.

Испанский нападающий Боян Кркич принял предложение клуба МЛС Монреаль Импакт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Несколько дней назад стало известно, что испанец и его прежний клуб Сток Сити приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца текущего сезона. Форвард перешел в канадский клуб на правах свободного агента.

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В минувшем сезоне Чемпионшипа Кркич провел за Сток Сити 21 матч, в которых забил всего 1 гол.

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Футбол, Боян Кркич, ФК Сток Сити, Новости футбола.
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