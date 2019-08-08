КОНМЕБОЛ дисквалифицировала Жезуса на два месяца

Новости спорта:Форварда сборной Бразилии Габриэля Жезуса отстранили от игр за сборную на два месяца.

Сборная Бразилии в июле этого года выиграла домашний Копа Америка. В финальном матче "Селесао" противостояли сборной Перу (3:1).

На семидесятой минуте поединка был удален Габриэль Жезус. Бразильский форвард пошел прямой ногой в борьбу, уже имея желтую карточку. После удаления бразилец показал жест, который намекал на то, что арбитр показал ему красную карточку из-за того, что ему заплатили деньги.

Руководящий орган южноамериканского футбола, КОНМЕБОЛ, объявил, что оштрафовал Жезуса на 30 тысяч долларов и отстранил того от игр за сборную на два месяца за оскорбительное поведение, сообщает ESPN.