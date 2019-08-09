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Ибрагимович раскритиковал регламент MLS

Ибрагимович раскритиковал регламент MLS
12:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Златан недоволен системой розыгрыша в американской лиге.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович жестко раскритиковал регламент МЛС.

Дело в том, что в лиге существует две конференции — Западная и Восточная, в каждой из которых по 12 команд. После всех очных встреч команд в каждой конференции, первые 7 коллективов из 12-ти выходят в плей-офф, где в системе на вылет начинают борьбу за чемпионство.

"Я думаю, что система х*****я. Как ты можешь выработать менталитет, если тебе нужно только выйти в плей-офф?", — цитирует шведа Goal.com.

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"Тебе просто нужно выиграть плей-офф и все. Результаты в каждой игре важны, но здесь, если ты выходишь на седьмое место, ты выходишь в плей-офф и побеждаешь, ты — чемпион".

Недавно столкнувшийся с Ибрагимовичем футболист перенес операцию на черепе.

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Златан Ибрагимович, МЛС, Футбол, Новости футбола.
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