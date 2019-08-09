Скачать
Пятница, 09.08.2019
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
Свитолина пробилась в четвертьфинал в Торонто
Свитолина пробилась в четвертьфинал в Торонто
Появилась ориентировочная дата боя Деревянченко с суперзвездой бокса
Появилась ориентировочная дата боя Деревянченко с суперзвездой бокса
13-летний украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду
13-летний украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Шуховцев: Худжамов спас Мариуполь в матче с АЗ

Шуховцев: Худжамов спас Мариуполь в матче с АЗ
14:19 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта:Легендарный украинский голкипер оценил вклад Рустама Худжамова в матч против АЗ.

Бывший вратарь "Ильичевца" Игорь Шуховцев - о домашней игре "Мариуполя" против АЗ.

- "Мариуполь" в какой-то мере справился с АЗ, особенно с атакующей группой. И радует то, что были хоть и редкие, но всё-таки проблески контратак.

Где-то защитники сильно прижимались к своим воротам. Но это всё боязнь допустить ошибку.

Мариуполь - АЗ: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Нужно выделить Рустама Худжамова. Особенно опасными были три удара. Я считаю, что он спас команду, сделал свою работу в эпизодах с ударами со средней дистанции. Большая благодарность ему за это. Как и сказал Александр Бабич, команда справилась со своей задачей, вратарь сыграл на высшем уровне, - резюмировал Шуховцев в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, ответная игра в Алкмааре состоится 15 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Рустам Худжамов, Новости футбола, Игорь Шуховцев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ЦСКА (София) 1:1 Заря: события матча
02 Гармаш: Срна - самый неприятный футболист, против которого я играл
03 Заря и ЦСКА (София) победителя не выявили
04 Лига Европы: результаты матчей 8 августа
05 СМИ: Бешикташ достиг договоренности с Шальке по трансферу Коноплянки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь