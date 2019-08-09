Шуховцев: Худжамов спас Мариуполь в матче с АЗ

Новости спорта:Легендарный украинский голкипер оценил вклад Рустама Худжамова в матч против АЗ.

Бывший вратарь "Ильичевца" Игорь Шуховцев - о домашней игре "Мариуполя" против АЗ.

- "Мариуполь" в какой-то мере справился с АЗ, особенно с атакующей группой. И радует то, что были хоть и редкие, но всё-таки проблески контратак.

Где-то защитники сильно прижимались к своим воротам. Но это всё боязнь допустить ошибку.

Нужно выделить Рустама Худжамова. Особенно опасными были три удара. Я считаю, что он спас команду, сделал свою работу в эпизодах с ударами со средней дистанции. Большая благодарность ему за это. Как и сказал Александр Бабич, команда справилась со своей задачей, вратарь сыграл на высшем уровне, - резюмировал Шуховцев в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, ответная игра в Алкмааре состоится 15 августа.