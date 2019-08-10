Луческу прилетел в Киев

Новости спорта:Румынская пресса сватала мистера в наставники Динамо, но коуч опроверг информацию.

Экс-тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу прилетел в Украину, чтобы посетить матч 3-го тура чемпионата Украины между «Динамо» и «Шахтером», который состоится в Киеве 10 августа в 17:00.

Бывший защитник «горняков» и сборной Украины Вячеслав Шевчук встретил тренера в аэропорту «Борисполь» и выложил в Instagram фото с мистером и его супругой Нелли.

Напомним, румынские СМИ сватали Мирчу Луческу в потенциальные наставники киевского «Динамо», однако сам Луческу опроверг эту информацию, сообщив, что по своей инициативе решил посетить украинское «классико».