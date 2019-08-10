Барселона поддержала Месси

Новости спорта:Футболист Лионель Месси травмировался на тренировке клуба.

На официальном Twitter аккаунте Барселоны вышло видео, в котором лидер клуба Лионель Месси восстанавливается от полученной травмы в спортивном зале команды.

"Хорошая работа, Месси", - подписала пресс-служба клуба видео.

Напомним, Лионель Месси получил травму на тренировке клуба. Стоит отметить, что аргентинец может пропустить старт сезона в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Месси забил лучший гол Лиги Чемпионов сезона 2018/19.