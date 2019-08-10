Динамо - Шахтер: на матче ожидают 40 000 зрителей

Новости спорта:Билеты на украинское дерби до сих пор в кассах стадиона.

На матче 3-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер", который сыграют сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский", ожидают почти 40 000 зрителей. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

В клубе отмечают, что билеты на этот матч до сих пор есть в свободной продаже как в интернете, так и в кассах стадиона.

"Динамо" сыграет против "Шахтера" сегодня в 17:00. После двух туров 6 очков в УПЛ набрали три клуба - "Динамо", "Шахтер" и "Колос".

Напомним, что 13 августа "Динамо" сыграет матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Брюгге". Начало - в 20:30.