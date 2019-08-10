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Суббота, 10.08.2019
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Динамо - Шахтер: на матче ожидают 40 000 зрителей

Динамо - Шахтер: на матче ожидают 40 000 зрителей
13:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Билеты на украинское дерби до сих пор в кассах стадиона.

На матче 3-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер", который сыграют сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский", ожидают почти 40 000 зрителей. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

В клубе отмечают, что билеты на этот матч до сих пор есть в свободной продаже как в интернете, так и в кассах стадиона.

"Динамо" сыграет против "Шахтера" сегодня в 17:00. После двух туров 6 очков в УПЛ набрали три клуба - "Динамо", "Шахтер" и "Колос".

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Напомним, что 13 августа "Динамо" сыграет матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Брюгге". Начало - в 20:30.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Динамо - Шахтер.
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