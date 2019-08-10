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Бавария арендовала полузащитника Интера

Бавария арендовала полузащитника Интера
22:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Предусмотрена опция последующего выкупа за 20 миллионов евро.

Бавария арендовала полузащитника Интера Ивана Перишича, сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере. Отмечается, что стоимость сделки составит 5 миллионов евро, также по условиям соглашения предусмотрена опция последующего выкупа за 20 миллионов.

О возможном уходе хорвата из Интера сообщалось еще в конце июля. Перишич не входит в планы главного тренера нерадзурри Антонио Конте, поскольку его игровые характеристики не подходят под игровую модель, которую избрал наставник.

В минувшем сезоне Перишич отыграл за Интер 44 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Нерадзурри в новом сезоне стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов.

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Перед тем, как проявить интерес к хорватскому полузащитнику, Бавария вела переговоры о трансфере вингера Ман Сити Лероя Сане. Однако немец получил травму крестообразных связок, из-за чего мюнхенцы пришли к решению подписать Перишича.

Кроме того, по информации Sky Sport Italia, Бавария проявляет интерес к еще одному хорвату — форварду Ювентуса Марио Манджукичу. Чемпион Германии уже ведет переговоры со Старой синьорой насчет аренды 33-летнего нападающего.

В первом туре Бундеслиги Бавария 16 августа сыграет дома против Герты. Перед этим, 12 августа, команда Нико Ковача стартует в Кубке Германии матчем с Энерги.

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ФК Бавария, ФК Интер (Милан), Бундеслига, Серия А, Иван Перишич.
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