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Полиция арестовала двух мужчин около дома Озила после вооруженного нападения

Полиция арестовала двух мужчин около дома Озила после вооруженного нападения
12:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Стала известна причина отсутствия Месута Озила и Сеада Колашинаца в заявке на матч с Ньюкаслом.

В конце июля этого года футболисты лондонского Арсенала Месут Озил и Сеад Колашинац стали жертвами вооруженного ограбления на одной из улиц Лондона, после чего Озил был вынужден нанять охрану своего дома.

После случившегося инцидента, полиция Лондона начала расследование с целью найти бандитов и установить их личности.

Как сообщает The Telegraph, правоохранительные органы в четверг, 8 августа, произвели арест двух 27-летних мужчин, которые находились около дома Озила и подозрительно себя вели.

На заседании суда, которое состоится 6 сентября, Ферхату Эркану и Саламану Экинчи будет предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка по статье "Умышленное преследование и нарушение общественного порядка".

Предполагается, что главным мотивом нападения грабителей на Озила являются политические взгляды немца.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Месут Озил, Новости футбола.
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