Новичок Барселоны получил серьезную травму

Новости спорта:Бразильский вратарь каталонской Барселоны Нето пропустит около 2 месяцев из за травмы руки.

Бразильский вратарь каталонской Барселоны Нето пропустит около 2 месяцев из за травмы руки. Об этом сообщает официальный сайт Барселоны.

"На тренировке команды голкипер Нето получил травму руки. Футболист ломал запястье руки. Вратарь выбыл минимум на пять недель и начало сезона он пропустит", - сообщает источник.

Таким образом главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде будет рассчитывать на голкиперов второй команды Игнасио Пенью или же Лазара Царевича.

Нето перешел в Барселону из Валенсии в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что в обратном направлении отправился Яспер Силлесен.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси также получил травму и может пропустить старт сезона в Ла Лиге.