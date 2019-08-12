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Игроки Арсенала Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной

Игроки Арсенала Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной
20:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболисты лондонского Арсенала Месут Озил и Сеад Колашинац в настоящее время находятся под круглосуточной охраной.

Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац в настоящее время находятся под круглосуточной охраной из-за конфликта с криминальными структурами, сообщает The Times. Издание отмечает, что игроки могли вступить в конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока.

Недавно появилась информация, что на автомобиль Озила было совершено нападение двумя неизвестными. Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого футболиста. 27-летним Ферхату Эркану и Саламану Экинджи были предъявлены обвинения в нарушении закона об общественном порядке. В сентябре они предстанут перед судом.

Ранее стало известно, что оба игрока пропустят матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» из соображений безопасности.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Месут Озил, Новости футбола, Сеад Колашинац.
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