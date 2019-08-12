Украина сыграет против сборной Нигерии на "Днепр-Арене"

Новости спорта:Товарищеский поединок между сборными Украины и Нигерии пройдет в Днепре.

Через три дня после матча отборочного турнира Евро-2020 - в Вильнюсе с командой Литвы - сборная Украины проведет спарринг.

10 сентября национальная сборная Украины впервые в истории сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки - сборной Нигерии, которая недавно завоевала бронзовые медали на Кубке Африки-2019.

Поединок состоится в Днепре на "Днепр-Арене".

Также Исполком УАФ утвердил в качестве места проведения товарищеского матча Украина - Эстония, запланированного на 14 ноября, запорожскую "Славутич-Арену". Эта встреча станет первым в истории поединком национальной сборной в Запорожье.