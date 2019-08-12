Именитый голландский футболист Уэсли Снейдер завершил карьеру

Один из лучших центральных полузащитников XXI века Уэсли Снейдер объявил, что не будет продолжать игровую карьеру.
Последним местом работы 35-летнего футболиста стала катарская Аль-Гарафа, за которую он выступал с января 2018 года.
Также выступал в составе Ниццы, Галатасарая, Аякса и мадридского Реала, а главных успехов добился с миланским Интером, с которым выиграл Лигу чемпионов и Серию А.
Вместе со сборной Нидерландов доходил до финала чемпионата мира. Всего за национальную команду провел рекордные 134 поединка.