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Наполи проявляет интерес к экс-форварду Тоттенхэма

Наполи проявляет интерес к экс-форварду Тоттенхэма
11:23 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в Наполи.

Бывший нападающий Тоттенхэма Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в Наполи, сообщает Sky Sport Italia. Отмечается, что в подписании испанца заинтересован главный тренер партенопейцев Карло Анчелотти.

34-летний Льоренте пребывает в статусе свободного агента после того, как его контракт с Тоттенхэмом подошел к завершению в конце июня.

В минувшем же сезоне испанский форвард провел 35 матчей во всех турнирах за Шпор, записав на свой счет 8 голов и 5 ассистов.

Льоренте имеет опыт выступлений в Серии А. С 2013 по 2015 год он провел 2 сезона в составе Ювентуса, дважды выиграв со Старой синьорой чемпионат Италии.

К варианту с приглашением испанца Наполи, по всей видимости, пришел после неудачи с подписанием форварда Интера Мауро Икарди, который уже согласовал 5-летний контракт с Ювентусом.

Наполи нынешним летом подписал защитников Костаса Маноласа и Джованни Ди Лоренцо, полузащитника Фенербахче Элифа Элмаса, а также выкупил у Арсенала контракт вратаря Давида Оспины.

В скором времени адзурри должны оформить трансфер вингера ПСВ Ирвинга Лосано за 42 миллиона евро.

В 1-м туре чемпионата Италии команда Карло Анчелотти на выезде сыграет против Фиорентины. Осенью партнепойцы начнут выступления в групповом раунде Лиги чемпионов.

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ФК Наполи, Фернандо Льоренте, Футбол, Новости футбола.
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