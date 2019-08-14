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ПСЖ хочет обменять Неймара в Реал на Модрича и Винисиуса

ПСЖ хочет обменять Неймара в Реал на Модрича и Винисиуса
18:54 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский ПСЖ хочет заполучить Винисиуса и Луку Модрича в обмен на Неймара.

Как сообщает Marca, ПСЖ продаст нападающего команды Неймара в Реал, если мадридцы включат в сделку форварда Винисиуса Жуниора и полузащитника Луку Модрича.

По данным источника, руководство "сливочных" не готово расставаться с Винисиусом, но могут предложить в качестве альтернативы вингера Гарета Бэйла или хавбека Хамеса Родригеса.

Также парижане интересуются опорным полузащитником Каземиро, но и его боссы испанского клуба не намерены отпускать.

Ранее сообщалось, что у Неймара также имеются предложения от команд из Англии, Китая и Италии.

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Все по теме:

ФК Реал, ФК ПСЖ, Лука Модрич, Неймар, Футбол, Новости футбола, Винисиус.
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