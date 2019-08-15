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Назван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА
09:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Садио Мане признан лучшим игроком вчерашнего матча за Суперкубок УЕФА против Челси

Нападающий Ливерпуля Садио Мане признан лучшим игроком вчерашнего матча за Суперкубок УЕФА против Челси (2:2, 5:4 по пен.).

Сенегалец отличился дублем — сначала он сравнял счет на 48-й минуте, после чего в овертайме позволил Ливерпулю ненадолго выйти вперед.

Мане в итоге был заменен на 103-й минуте на Дивока Ориги, и не принимал участия в победной для мерсисайдцев серии пенальти.

Для сенегальского форварда матч против Челси был первым в сезоне, когда он вышел на поле в стартовом составе. В игре с Ман Сити за Суперкубок Англии Мане не оказалось в заявке, а в стартовом туре АПЛ против Норвича он вышел на поле лишь со скамейки запасных.

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Напомним, что вчерашний день был особенным для наставника Ливерпуля Юргена Клоппа, который проводил свой 800-й матч в тренерской карьере.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Садио Мане.
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