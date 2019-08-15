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Алексис Санчес намерен покинуть Манчестер Юнайтед этим летом

Алексис Санчес намерен покинуть Манчестер Юнайтед этим летом
21:14 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Чилийский нападающий Алексис Санчес намерен покинуть Манчестер Юнайтед текущим летом.

Алексис Санчес дошел до полуфинала Копа Америка вместе со сборной Чили, а затем получил травму в матче за третье место, которая помешала ему провести полноценную подготовку к сезону.

Кажется, Оле-Гуннар Солскьяер не рассчитывает на чилийца в качестве игрока основы, а потому тот хочет покинуть команду до закрытия трансферного окна в Европе, сообщает The Times.

В прошлом сезоне Алексис Санчес провел 27 поединков, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

Ранее стало известно, что Рома, которую этим летом возглавил Паулу Фонсека, хочет арендовать чилийского форварда.

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ФК Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес, Футбол, Новости футбола.
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