Алексис Санчес намерен покинуть Манчестер Юнайтед этим летом

Новости спорта:Чилийский нападающий Алексис Санчес намерен покинуть Манчестер Юнайтед текущим летом.

Алексис Санчес дошел до полуфинала Копа Америка вместе со сборной Чили, а затем получил травму в матче за третье место, которая помешала ему провести полноценную подготовку к сезону.

Кажется, Оле-Гуннар Солскьяер не рассчитывает на чилийца в качестве игрока основы, а потому тот хочет покинуть команду до закрытия трансферного окна в Европе, сообщает The Times.

В прошлом сезоне Алексис Санчес провел 27 поединков, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

Ранее стало известно, что Рома, которую этим летом возглавил Паулу Фонсека, хочет арендовать чилийского форварда.