Нигерия объявила заявку на товарищеский матч против Украины

Сборная Нигерии огласила заявку на запланированный в сентябре товарищеский матч со сборной Украины:
Вратари: Икечукву Езенва, Францис Узохо, Мадука Окойе.
Защиники: Кенет Омеруо, Леон Балогун, Уильям Эконг, Тайрон Эбуехи, Ола Айна, Чидозье Авазьем, Семи Аджайи, Джамилу Коллинс.
Полузащитники: Вилфрид Ндиди, Огенекард Этебо, Алекс Ивоби, Келечи Ихеаначо, Джойи Арибо.
Нападающие: Ахмед Муса, Самуэль Калу, Мозес Симон, Хенри Оньекуру, Пол Онуачу, Самуэль Чуквуэзе, Виктор Осимхен.
Напомним, в рамках товарищеского матча национальная сборная Украины сыграет с нигерийцами на Днепр-Арене 10 сентября.