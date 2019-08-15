Новости спорта:Нигерия объявила заявку на товарищеский матч против Украины.

Сборная Нигерии огласила заявку на запланированный в сентябре товарищеский матч со сборной Украины:

Вратари: Икечукву Езенва, Францис Узохо, Мадука Окойе.

Защиники: Кенет Омеруо, Леон Балогун, Уильям Эконг, Тайрон Эбуехи, Ола Айна, Чидозье Авазьем, Семи Аджайи, Джамилу Коллинс.

Полузащитники: Вилфрид Ндиди, Огенекард Этебо, Алекс Ивоби, Келечи Ихеаначо, Джойи Арибо.

Нападающие: Ахмед Муса, Самуэль Калу, Мозес Симон, Хенри Оньекуру, Пол Онуачу, Самуэль Чуквуэзе, Виктор Осимхен.

Напомним, в рамках товарищеского матча национальная сборная Украины сыграет с нигерийцами на Днепр-Арене 10 сентября.