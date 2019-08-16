Скачать
Пятница, 16.08.2019
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Мариуполь вылетел из Лиги Европы, разгромно уступив АЗ
Мариуполь вылетел из Лиги Европы, разгромно уступив АЗ
Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA
Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA

Хоффенхайм объявил о переходе хавбека Зальцбурга

Хоффенхайм объявил о переходе хавбека Зальцбурга
04:55 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек Ред Булл Зальцбург Диади Самассеку подписал пятилетний контракт с Хоффенхаймом.

Хавбек Ред Булл Зальцбург Диади Самассеку подписал пятилетний контракт с Хоффенхаймом, сообщил официальный сайт немецкого клуба. Сумма трансфера не разглашается, но предположительно она равна 14 млн евро.

Самассеку в 2015 году перебрался в Европу из Реала Бамако. После года выступлений за Лиферинг Диади стал игроком Зальцбурга.

У Диади есть опыт выступлений за сборную Мали. В футболке национальной команды он провел уже девять поединков.

23-летний малиец стал уже седьмым новичком Хоффенхайма этим летом после Роберта Скова, Иласа Бебу, Саргиса Адамяна, Себастьяна Руди, Константиноса Стафилидиса и Филиппа Пентке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Хоффенхайм, Новости футбола, Диади Самассеку.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
02 Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
03 Адриан: Переход в Ливерпуль - это лучшее мое решение в жизни
04 Заря - ЦСКА София: стартовые составы команд на ответный матч ЛЕ
05 Мариуполь вылетел из Лиги Европы, разгромно уступив АЗ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь