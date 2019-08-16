Хоффенхайм объявил о переходе хавбека Зальцбурга

Новости спорта:Хавбек Ред Булл Зальцбург Диади Самассеку подписал пятилетний контракт с Хоффенхаймом.

Хавбек Ред Булл Зальцбург Диади Самассеку подписал пятилетний контракт с Хоффенхаймом, сообщил официальный сайт немецкого клуба. Сумма трансфера не разглашается, но предположительно она равна 14 млн евро.

Самассеку в 2015 году перебрался в Европу из Реала Бамако. После года выступлений за Лиферинг Диади стал игроком Зальцбурга.

У Диади есть опыт выступлений за сборную Мали. В футболке национальной команды он провел уже девять поединков.

23-летний малиец стал уже седьмым новичком Хоффенхайма этим летом после Роберта Скова, Иласа Бебу, Саргиса Адамяна, Себастьяна Руди, Константиноса Стафилидиса и Филиппа Пентке.