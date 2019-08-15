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Стало известно, почему переход Балотелли во Фламенго сорвался

Стало известно, почему переход Балотелли во Фламенго сорвался
20:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский клуб Фламенго не смог удовлетворить финансовые аппетиты итальянца Марио Балотелли.

Итальянский нападающий Марио Балотелли мог перейти в бразильский Фламенго в летнее трансферное окно, однако переход сорвался.

Балотелли требовал у бразильского клуба зарплату в размере 4,5 миллиона евро в год. "Красно-черные" попросту не могут платить футболисту такие деньги. Об этом сообщает Daily Mail.

Также, итальянец хотел пристроить в бразильский клуб своего брата Энока Барвуа и потребовал, чтобы он отыграл не менее 10 матчей за сезон.

Прошлый сезон Марио провел во французском Марселе. За "бело-голубых" он сыграл 15 матчей, в которых забил 8 голов.

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Также, стоит отметить и его брата. 26-летний Барвуа за свою карьеру не так и много поиграл. На его счету всего 87 матчей, в которых он забил 13 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Фиорентина также не смогла удовлетворить финансовые потребности Балотелли.

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Футбол, Марио Балотелли, ФК Фламенго, Новости футбола.
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