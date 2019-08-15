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Фалькао выразил желание покинуть Монако ради перехода в Галатасарай

Фалькао выразил желание покинуть Монако ради перехода в Галатасарай
19:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Колумбийский нападающий Радамель Фалькао выразил желание перебраться из Монако в турецкий Галатасарай.

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао твёрдо намерен сменить команду. Руководство клуба пыталось уговорить 33-летнего колумбийца остаться, но он настаивает на переходе в «Галатасарай», сообщает L’Équipe.

Фалькао уже договорился с «Галатасараем» о личном контракте. По информации СМИ, стороны готовы заключить соглашение на три сезона с зарплатой € 5 млн в год без учёта бонусов.

Действующий контракт Радамеля с «Монако» рассчитан до 30 июня 2020 года. В минувшем сезоне форвард забил 16 мячей и отдал 2 результативные передачи в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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В 1-м туре нынешнего сезона французской Лиги 1 «Монако» на своём поле потерпел разгром от «Лиона» — 0:3. Фалькао не принимал участия в игре.

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ФК Галатасарай, Футбол, ФК Монако, Радамель Фалькао, Новости футбола.
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