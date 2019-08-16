Мариуполь установил личный антирекорд в еврокубках

Новости спорта:Команда не смогла порадовать своих болельщиков во вчерашнем матче.

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь установил личный антирекорд.

В игре с АЗ Алкмар команда крупно проиграла (4:0). Это поражение стало самым крупным поражением в еврокубковой истории команды.

Стоит отметить, что нынешний сезон стал третьим для Мариуполя в еврокубках. До этого самым крупным поражением был счет 0:3 от австрийской Аустрии.

Напомним, главный тренер Мариуполя Александр Бабич после игры заявил, что команде нужно прийти в себя, восстановиться и найти положительные моменты от поражения в матче с АЗ.