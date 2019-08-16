Скачать
Пятница, 16.08.2019
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: названы дата и место дебюта Усика в хэвивейте
Официально: названы дата и место дебюта Усика в хэвивейте
Лига Европы: результаты матчей 15 августа
Лига Европы: результаты матчей 15 августа
Свитолина уступила Кенин в третьем круге турнира в Цинциннати
Свитолина уступила Кенин в третьем круге турнира в Цинциннати

Мариуполь установил личный антирекорд в еврокубках

Мариуполь установил личный антирекорд в еврокубках
11:37 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Команда не смогла порадовать своих болельщиков во вчерашнем матче.

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь установил личный антирекорд.

В игре с АЗ Алкмар команда крупно проиграла (4:0). Это поражение стало самым крупным поражением в еврокубковой истории команды.

Стоит отметить, что нынешний сезон стал третьим для Мариуполя в еврокубках. До этого самым крупным поражением был счет 0:3 от австрийской Аустрии.

Полузащитник Мариуполя назвал причину разгрома от АЗ

Напомним, главный тренер Мариуполя Александр Бабич после игры заявил, что команде нужно прийти в себя, восстановиться и найти положительные моменты от поражения в матче с АЗ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, Футбол, АЗ, Новости футбола, ФК Мариуполь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
02 Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
03 Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
04 Спортдир ПСЖ: Неймар сделал ошибку
05 Определен соперник Зари в плей-офф квалификации Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь