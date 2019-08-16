Скачать
Пятница, 16.08.2019
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: названы дата и место дебюта Усика в хэвивейте
Официально: названы дата и место дебюта Усика в хэвивейте
Лига Европы: результаты матчей 15 августа
Лига Европы: результаты матчей 15 августа
Свитолина уступила Кенин в третьем круге турнира в Цинциннати
Свитолина уступила Кенин в третьем круге турнира в Цинциннати

Зидан передумал на счет Бэйла

Зидан передумал на счет Бэйла
19:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сказал, что рассчитывает на вингера команды Гарета Бэйла в нынешнем сезоне.

Ранее этим летом французский специалист заявил, что валлийцу лучше покинуть клуб.

"Казалось, что Бэйл покинет клуб, но сейчас он с нами. Всё меняется. Отныне я буду полагаться на него, как и на других. Я буду полагаться на всех игроков, которые сейчас есть в команде. У Гарета есть своё место, он важный футболист. Надеюсь, что все игроки затруднят мне выбор состава на матчи", — приводит слова Зидана Sky Sports.

Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне 30-летний вингер забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
02 Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
03 NAVI победили Virtus.pro на The International 2019
04 Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все когда-нибудь проигрывают
05 Спортдир ПСЖ: Неймар сделал ошибку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь