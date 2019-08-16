Зидан передумал на счет Бэйла

Новости спорта:Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сказал, что рассчитывает на вингера команды Гарета Бэйла в нынешнем сезоне.

Ранее этим летом французский специалист заявил, что валлийцу лучше покинуть клуб.

"Казалось, что Бэйл покинет клуб, но сейчас он с нами. Всё меняется. Отныне я буду полагаться на него, как и на других. Я буду полагаться на всех игроков, которые сейчас есть в команде. У Гарета есть своё место, он важный футболист. Надеюсь, что все игроки затруднят мне выбор состава на матчи", — приводит слова Зидана Sky Sports.

Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне 30-летний вингер забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне.