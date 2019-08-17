Скачать
Суббота, 17.08.2019
Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией
Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией
Состав сборной Украины на чемпионат мира по летнему биатлону
Состав сборной Украины на чемпионат мира по летнему биатлону
Дебют Гризманна не удался: видеообзор матча Барселона - Атлетик
Дебют Гризманна не удался: видеообзор матча Барселона - Атлетик
Как Герта шокировала Баварию (Видео)
Как Герта шокировала Баварию (Видео)

Лукаку может пропустить дебютный матч в чемпионате Италии из-за лишнего веса

Лукаку может пропустить дебютный матч в чемпионате Италии из-за лишнего веса
13:38 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Дебют бельгийца в Интере может отложиться из-за его плохой формы.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку может пропустить поединок против Лечче в стартовом туре Серии А, сообщает издание Corriere dello Sport.

Бельгийский форвард имеет лишний вес, который может помешать ему дебютировать в составе миланского клуба.

Лукаку прибыл в Интер из Манчестер Юнайтед с весом 104 килограмма, но руководство "нерадзурри" хочет, чтобы он сбросил вес как минимум до 100 килограммов. В данный момент 26-летний игрок проводит дополнительные тренировки по выходным.

Матч Интер – Лечче в 1-м туре Серии А состоится на Сан-Сиро 26 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), Ромелу Лукаку, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благородный поступок Джоковича на турнире в Цинциннати (Видео)
02 Усик может сразиться с российским боксером
03 "Вы обманули меня и болельщиков": Суркис обратился к футболистам Динамо
04 Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией
05 Президент UFC отреагировал на выходку Макгрегора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь