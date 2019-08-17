Лукаку может пропустить дебютный матч в чемпионате Италии из-за лишнего веса

Новости спорта:Дебют бельгийца в Интере может отложиться из-за его плохой формы.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку может пропустить поединок против Лечче в стартовом туре Серии А, сообщает издание Corriere dello Sport.

Бельгийский форвард имеет лишний вес, который может помешать ему дебютировать в составе миланского клуба.

Лукаку прибыл в Интер из Манчестер Юнайтед с весом 104 килограмма, но руководство "нерадзурри" хочет, чтобы он сбросил вес как минимум до 100 килограммов. В данный момент 26-летний игрок проводит дополнительные тренировки по выходным.

Матч Интер – Лечче в 1-м туре Серии А состоится на Сан-Сиро 26 августа.