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Испанскому форварду Адурису покорился уникальный рекорд в Примере

Испанскому форварду Адурису покорился уникальный рекорд в Примере
14:26 Сегодня Телеграф

Новости спорта:

Нападающий Атлетика Ариц Адурис вчера забил первый мяч нового сезона испанской Примеры в победном матче против Барселоны (1:0).

Таким образом, 38-летний испанец забил в своем уже 15-м сезоне элитного испанского дивизиона подряд и по этому показателю сравнялся с легендой Барселоны Лионелем Месси.

Помимо Атлетика, в течение этих лет Адурис также забивал в футболке Валенсии и Мальорки, за которых отыграл по два сезона.

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В сезоне 2015/16 нападающий показал свою лучшую в карьере результативность в чемпионате Испании, забив 20 голов. Он помог команде занять 5-е место в турнирной таблице Примеры.

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ФК Барселона, Футбол, ФК Атлетик Б, Примера, Новости футбола, Ариц Адурис.
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