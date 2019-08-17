Ворскла и Днепр-1 расписали результативную ничью в Полтаве

Новости спорта:Ворскла и Днепр-1 не смогли определить сильнейшего в матче УПЛ в Полтаве.

В матче 4-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла на своем поле разошлась миром с Днепром-1 (1:1).

Зрители дождались голов во втором тайме, когда счет открыл нападающий гостей Алексей Чичиков. Преимущество днепрян продержалось 5 минут, пока свой первый гол в нынешнем сезоне не забил форвард Ворсклы Юрий Коломоец.

Коллектив Дмитрия Михайленко доигрывал матч в меньшинстве после удаления в компенсированное время капитана команды Сергея Кравченко.

Команды впервые встречались между собой на уровне Премьер-лиги. В апреле нынешнего года Днепр-1 обыграл Ворсклу на пути в полуфинал Кубка Украины.

Ворскла в следующую субботу, 24 августа, сыграет на выезде с Колосом, а Днепр-1 примет спустя два дня примет ПФК Львов.