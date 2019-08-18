Гол на 101-й минуте, 8 мячей в одном матче - в обзоре субботних игр в Ла Лиге (Видео)

Новости спорта:В субботу состоялись 5 матчей в стартовом туре чемпионата Испании по футболу.

В фантастическом матче с восемью голами Вильярреал и Гранада не сумели выявить победителя. По ходу матча арбитр трижды отменял взятие ворот Леганесом: дважды ему подсказали ассистенты, а на третий раз судья на линии зафиксировал офсайд.

Вильярреал – Гранада 4:4

Голы: Касорла, 35 (с пенальти), Гомес, 53, Морено, 65, Чуквезе, 73 – Вико, 45+6 (с пенальти), Пенья (автогол), 62, Солдадо, 75, Пуэртас, 81

Вильярреал: Фернандес, Альбиоль, Кинтилья, Пау Торрес, Пенья, Замбо-Ангисса, Иборра (Бакка, 83), Касорла, Чуквуэзе, Мойсес Гомес (Тригерос, 78), Жерар Морено (Токо-Экамби, 69)

Гранада: Руй Силва, Дуарте, Диас, Кини, Херман Санчес, Вадильо (Мачис, 56), Монторо, Пуэртас, Вико (Рамос, 78), Этеки (Азиз, 69), Сольдадо

Предупреждения: Касорла, Альбиоль, Херман Санчес, Замбо-Ангисса.

Валенсия – Реал Сосьедад 1:1

Голы: Гамейро, 58 — Оярсабаль, 90+11 (с пенальти)

Валенсия: Силлессен, Гарай, Коста (Пиччини, 82), Габриэл Паулиста, Васс, Гедеш, Кондогбиа, Коклен, Солер (Ферран Торрес, 90), Родриго (Черышев, 85), Гамейро

Сосьедад: Мойя, Муньос (Родригес, 85), Ле Норман, Сальдуа (Барренечеа, 82), Субельдия, Ильярраменди, Мерино, Янузай (Исак, 71), Эдегор, Оярсабаль, Виллиан Жозе

Предупреждения: Эдегор, Мерино, Сальдуа, Ле Норман, Коклен, Черышев, Гарай

Удален: Коклен, 90+10.

Мальорка – Эйбар 2:1

Голы: Дани Родригес, 4, Оливейра, 75 (автогол) – Оливейра, 57

Мальорка: Рейна, Састре (Кампос, 86), Лумор, Вальент, Раильо, Баба, Севилья, Фебас (Трайковски, 74), Дани Родригес, Лаго Джуниор, Будимир (Алегрия, 65)

Эйбар: Дмитрович, Техеро, Рамис, Оливейра, Корреа (Де Бласис, 83), Орельяна, Леон, Альварес, Эскаланте (Экспосито, 32), Энрик (Кике Гонсалес, 76), Кике Гарсия

Предупреждения: Састре, Альварес, Орельяна, Техеро, Севилья.

Леганес – Осасуна 0:1

Гол: Авила, 75

Леганес: Куэльяр, Сильва, Тарин, Сиовас, Росалес (Арнаис, 77), Эрасо (Ресио, 67), Рубен Перес, Оскар Родригес, Бустинса (Наварро, 77), Брэйтуэйт, Эн-Несири

Осасуна: Рубен Мартинес, Эступиньян, Видаль, Давид Гарсия, Аридане, Монкайола, Брашанац (Лильо Кастельяно, 90), Ибаньес (Кардона, 70), Роберто Торрес, Чими Авила (Переа, 83), Ойер Санхурхо

Предупреждения: Роберто Торрес, Чими Авила, Ибаньес, Монкайола, Ресио

Удален: Оскар Родригес, 90.