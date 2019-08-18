Официально: Марио Балотелли вернулся в Серию А

Новости спорта:Одиозный итальянский нападающий Марио Балотелли стал игроком клуба Брешия.

Итальянский нападающий Марио Балотелли перешёл в «Брешию», сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны подписали соглашение до лета 2022 года. Завтра, 19 августа, футболист будет официально представлен в штаб-квартире клуба.

29-летний Балотелли является воспитанником «Интера». За свою карьеру он также выступал за «Лумеццане», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу» и «Марсель». За сборную Италии сыграл 36 матчей и забил 14 голов. Форвард является трёхкратным чемпионом Италии, а также однажды выигрывал чемпионат Англии.

В новом сезоне «Брешия» стартует в Серии А гостевым матчем с «Кальяри». Встреча состоится 25 августа на стадионе «Сардиния Арена».