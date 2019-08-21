Экс-хавбек Ювентуса Маркизио: Решение покинуть Зенит было правильным

Новости спорта:Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио поделился своим мнением об уходе из Зенита.

Полузащитник Клаудио Маркизио прокомментировал свой уход из питерского клуба.

"Решение покинуть "Зенит" было правильным, так как после операции я потерял важные месяцы, чтобы быть готовым к чемпионату и главное к Лиге чемпионов, в которой "Зенит принимает участие", - приводит слова игрока Sky Sports. В начале месяца "сине-бело-голубые" и итальянский полузащитник достигли соглашения о досрочном прекращении контракта.

Напомним, что Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре прошлого года, а ранее он на протяжении целых 12 лет защищал цвета "Ювентуса", воспитанником которого является. За весь прошлый сезон итальянский футболист из-за проблем со здоровьем провел за российскую команду лишь 15 матчей.