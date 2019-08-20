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Игроки Шахтера Коваленко, Тайсон и Тете восстановились после травм

Игроки Шахтера Коваленко, Тайсон и Тете восстановились после травм
19:44 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер ФК Шахтер

Новости спорта:В донецком Шахтере рассказали о футболистах, которые восстановились после травм и начали тренировки.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что Виктор Коваленко, Тайсон и Тете вернулись в общую группу.

Коваленко пропустил несколько недель, из-за чего не участвовал в официальных матчах в сезоне 2019/20, Тайсон не играл в последнем поединке против Львова (2:0), а у Тете была простуда.

Также пресс-служба "горняков" сообщает, что завтра, 21 августа, к команде присоединится Дентиньо, который отметился голом в матче против Львова.

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В 5 туре Шахтер дома примет Мариуполь. Поединок состоится 25 августа в 19:30.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Футбол, Тайсон, Виктор Коваленко, Новости футбола, Тете.
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