Йович - об уходе из Реала: Новости от СМИ всегда заставляют меня смеяться

Новости спорта:Нападающий Реала и сборной Сербии Лука Йович прокомментировал слухи о возможном уходе из стана "сливочных".

Сербский форвард Реала Лука Йович поделился мнением относительно своего будущего в составе "сливочных".

"Зидан верит в меня. Его мнение не изменилось за то время, что мы работаем вместе.

Я учусь у него каждый день. Я очень доволен, потому что он как игрок и тренер находится на вершине мирового футбола. Новости от СМИ всегда заставляют меня смеяться. Всегда будут такие истории, как о моем уходе. Я привык к таким комментариям с начала моей карьеры, смирился с тем фактом, что такие мысли всегда могут быть. Время покажет, где правда", – заявил Йович в интервью novosti.rs.

Напомним, 21-летний нападающий только этим летом перебрался в Реал из франкфуртского Айнтрахта за 60 млн евро.