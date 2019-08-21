"Это будет большое усиление": Гельзин анонсировал нового наставника Олимпика

Новости спорта:Владелец донецкого Олимпика Владислав Гельзин сделал анонс о назначении нового главного тренера клуба.

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин анонсировал появление в клубе нового тренера, который приедет в Киев из Европы.

"Этот тренер будет из Европы. У него гораздо больше опыта, чем у Жулио Сезара. Это будет очень большое усиление", - сказал Гельзин.

После поражения от львовских Карпат (1:3) президент клуба принял решение уволить Жулио Сезара, который возглавил команду лишь 1,5 месяца назад.

Сейчас Олимпик расположился на последнем, 12-м месте в турнирной таблице УПЛ. Команда проиграла все 4 стартовых матча.

Напомним, в трех матчах УПЛ Олимпик получил четыре красные карточки. Одна из них была достаточно спорная.