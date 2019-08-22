Трансфер Санчеса в Интер может сорваться из-за низкой зарплаты

Новости спорта:Переход самого высокооплачиваемого игрока АПЛ в «Интер» под вопросом.

Переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в «Интер» может сорваться, сообщает BBC.

«Интер» рассчитывал подписать чилийского футболиста на правах аренды с опцией возможности последующего выкупа, однако высокая заработная плата может стать серьёзной преградой в осуществлении этого трансфера. Санчес получает £ 390 тыс. (€ 426 тыс.) в неделю. Нерадзурри готовы платить лишь половину этой суммы, что не устраивает английский клуб.

Если клубы не смогут договориться, то Санчес останется в «Манчестер Юнайтед» до января. Действующий контракт нападающего с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года.

Ранее Санчес выступал в составе «Кобрелоа», «Удинезе», «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Барселоны» и «Арсенала». В сборную Чили приглашается с 2006 года.