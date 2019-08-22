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ПСЖ отказал Реалу в трансфере Неймара

ПСЖ отказал Реалу в трансфере Неймара
13:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Неймар хочет покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

«Пари Сен-Жермен» отклонил предложение мадридского «Реала» по нападающему Неймару, сообщает L’Equipe.

По информации издания, парижане отказались обменять 27-летнего бразильского футболиста на игроков «Королевского клуба». Ранее сообщалось, что «сливочные» готовы отдать «ПСЖ» вратаря Кейлора Наваса, полузащитника Хамеса Родригеса и форварда Гарета Бэйла.

Напомним, Неймар хочет покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Претендентом на бразильца помимо «Реала» является и его бывший клуб «Барселона». За ситуацией также следит туринский «Ювентус».

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В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

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ФК ПСЖ, Неймар, Лига 1, Примера, ФК Реал Мадрид.
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