Бешикташ объявил о подписании игрока Тоттенхэма на позицию Коноплянки

В последние дни трансферного окна основной интерес к Евгению Коноплянке приписывался со стороны турецкого Бешикташа.
Впрочем, стало известно, что переход украинца находится на грани срыва. Теперь для этого есть еще больше предпосылок.
Transferrrrr #5: pic.twitter.com/yy2MOG7pgT
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 22, 2019
Как сообщил официальный сайт Бешикташа, новичком команды стал Жорж-Кевин Нкуду. Основным амплуа игрока является позиция левого вингера. Контракт игрока рассчитан на четыре года.
В прошлом сезоне француз был частью Тоттенхэма, за который отыграл шесть матчей и сделал одну результативную передачу.