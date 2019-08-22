Бешикташ объявил о подписании игрока Тоттенхэма на позицию Коноплянки

Новости спорта:Полузащитник Тоттенхэма Жорж-Кевин Нкуду перебрался в турецкий Бешикташ.

В последние дни трансферного окна основной интерес к Евгению Коноплянке приписывался со стороны турецкого Бешикташа.

Впрочем, стало известно, что переход украинца находится на грани срыва. Теперь для этого есть еще больше предпосылок.

Как сообщил официальный сайт Бешикташа, новичком команды стал Жорж-Кевин Нкуду. Основным амплуа игрока является позиция левого вингера. Контракт игрока рассчитан на четыре года.

В прошлом сезоне француз был частью Тоттенхэма, за который отыграл шесть матчей и сделал одну результативную передачу.