Пятов получил травму и может не сыграть в матче против Мариуполя

Новости спорта:Вратарь сборной Украины Андрей Пятов получил повреждение и может не сыграть в ближайшем матче Шахтера в чемпионате Украины.

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов не принимал участия в общей тренировке "Шахтера", которая состоялась 22 августа.

Вратарь под присмотром физиотерапевта тренировался индивидуально.

По информации ТК "Футбол", кипер почувствовал дискомфорт в левой ноге, и тренерский штаб решил поберечь игрока.

Также сообщается, что повреждение не является серьезный, однако будет ли рисковать Каштру, выпуская вратаря в основе на матч с "Мариуполем", пока что неясно.

Напомним, что свой следующий матч "горняки" проведут 25 августа в рамках 5-го тура УПЛ против "Мариуполя".