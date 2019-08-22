Легенда Ман Сити лишился тренерских функций в бельгийском гранде

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18:43 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бельгийский защитник Венсан Компани больше не будет тренером и сконцентрируется на обязанностях игрока.

Защитник "Андерлехта" Венсан Компани больше не будет выступать в качестве играющего тренера команды в дни матчей. Бельгиец сосредоточится на обязанностях футболиста и капитана пурпурно-белых.

"Компани должен быть больше игроком во время матча. Он должен быть в состоянии действительно руководить командой на поле. Никто не сомневается, что Венсан способен справиться со своей работой, но он должен быть просто игроком во время матча.

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Со своими ассистентами я займусь тактикой. Несмотря на план команды на встречу, всегда могут возникнуть какие-то сюрпризы. Я возьму это на себя", — приводит слова тренера "Андрелехта" Саймона Дэвиса Sky Sports.

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Напомним, Компани перешёл в "Андерлехт" после окончания минувшего сезона. Ранее он выступал за "Манчестер Сити".

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ФК Манчестер Сити, Венсан Компани, Футбол, ФК Андерлехт, Новости футбола, Чемпионат Бельгии.
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