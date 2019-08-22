Топ-клубы Бундеслиги заинтересованы в подписании хавбека Ромы

Новости спорта:Чешский атакующий футболист римской Ромы может перебраться в немецкий чемпионат.

Как сообщает Corriere della Sera, хавбек Ромы Патрик Шик привлек к себе внимание пятерых клубов, которые представляют немецкую Бундеслигу.

В борьбу за чешского футболиста к Боруссии Дортмунд, Лейпцигу и Байеру присоединились также Вольфсбург и Шальке.

На данный момент "джаллоросси" никаких входящих предложений по игроку не получали. Действующий контракт Шика с Ромой рассчитан до 2022 года, а его рыночная стоимость составляет 15 млн евро.

В прошлом сезоне игрок провел 32 матча за "волков", отметившись 5 голами и 3 ассистами.