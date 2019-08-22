Скачать
Четверг, 22.08.2019
Эспаньол - Заря: видео трансляция матча плей-офф Лиги Европы
Эспаньол - Заря: видео трансляция матча плей-офф Лиги Европы
В UFC кардинально изменился рейтинг лучших бойцов мира
В UFC кардинально изменился рейтинг лучших бойцов мира
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Украинские теннисистки узнали своих соперниц на US Open
Украинские теннисистки узнали своих соперниц на US Open

Рибери рассказал, почему из всех вариантов выбрал Фиорентину

Рибери рассказал, почему из всех вариантов выбрал Фиорентину
21:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный футболист мюнхенской Баварии Франк Рибери рассказал, почему он решил перейти в итальянский чемпионат.

Полузащитник Франк Рибери рассказал, почему решил подписать контракт с «Фиорентиной». Ранее сообщалось, что заполучить 36-летнего игрока хотел московский «Локомотив».

«Хочу поблагодарить моих агентов и директоров «Фиорентины». Мы много говорили и достигли соглашения, которое сделало меня очень счастливым. Увидел, что руководство клуба уверено во мне. Моя жена тоже сыграла решающую роль в этом выборе, поскольку семья для меня важна.

Пришёл сюда, чтобы помочь своей команде, которой теперь является «Фиорентина». Я здесь не для того, чтобы соперничать с Криштиану Роналду. Серия А — отличный турнир с большим числом хороших игроков. «Интер» хорошо поработал на трансферном рынке, как и «Ювентус».

Экс-вратарь Ливерпуля может лишить Лунина возможности закрепиться в Реале

Больше всего ценю то, что люди здесь любят футбол и живут ради него. Это прекрасный опыт. Хочу получать удовольствие на поле. Футбол — это моя жизнь. По этой причине я хотел остаться в Европе, и мне повезло с «Фиорентиной». Надеюсь продолжить выступать до 40 лет, как Франческо Тотти.

Юный талант Реала продолжит карьеру в Мальорке

Я очень мотивирован и всё ещё хочу играть в футбол. Подписал двухлетний контракт, чтобы приносить пользу на поле и помогать молодым футболистам взрослеть. Хотел бы также привнести что-то новое в клуб, у которого много амбиций. Хотим финишировать в топ-5 или даже топ-3 Серии А в этом сезоне.

Барселона приняла решение по трансферу Ракитича в Ювентус

У меня были предложения из Франции. Я долгое время не играл в родной стране, но хотел получить новый опыт. Мне нравится менталитет во Флоренции. Это очень красивый город», — приводит слова Рибери Football Italia.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Фиорентина, Футбол, Франк Рибери, Чемпионат Италии, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
02 Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
03 Эспаньол - Заря: где и когда смотреть матч
04 Первым соперником Усика в супертяжелом весе станет россиянин
05 Стал известен список сеяных на US Open
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь