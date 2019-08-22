Боруссия Д не может договориться по контракту с хавбеком сборной Португалии

Полузащитник дортмундской Боруссии Рафаэль Геррейру ведет переговоры с клубом о продлении действующего контракта.
"Мы все еще ведем переговоры. Я не могу дать вам никакой конкретики прямо сейчас. Мы должны подождать, мы не единственные, кто решает", — сказал спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк.
Напомним, действующее соглашение 25-летнего португальского футболиста с немецким грандом истекает в 2020 году.
Ранее сообщалось, что дортмундцы предложили новый контракт с увеличенным окладом вингеру Джейдону Санчо.