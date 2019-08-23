Известный форвард одним финтом обыграл полкоманды и забил умопомрачительный гол (Видео)

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14:16 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Мексиканец Карлос Вела обыграл всех защитников и вратаря в стиле Лионеля Месси.

Форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела забил красивейший гол в матче регулярного чемпионата MLS против «Сан-Хосе» (4:0).

В стиле Лионеля Месси он обыграл всех защитников и вратаря, после чего отправил мяч в пустые ворота соперника. Смотрите видео отличного момента поединка.

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Мексиканец забил уже 26 голов в сезоне и является лучшим бомбардиром MLS, опережая Хосефа Мартинеса (21) и Златана Ибрагимовича (20). Его клуб «Лос-Анджелес» удерживает лидерство в чемпионате, набрав 61 очко после 26 матчей.

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Футбол, Новости футбола, Карлос Вела.
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