Экс-игрок украинского клуба покинул Милан

По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, Иван Стринич покинул Милан.
32-летний футболист расторг соглашение с "россонери". Стороны долгое время вели переговоры и пришли к согласию. Таким образом, экс-игрок Днепра, Наполи и Сампдории стал свободным агентом.
Стринич пополнил состав Милана прошлым летом, подписав контракт на два года. Тем не менее, он был вынужден приостановить карьеру из-за проблем с сердцем.
Милан окончательно отказался от услуг Стринича с приходом Тео Эрнандеса этим летом из мадридского Реала.