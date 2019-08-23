Экс-игрок украинского клуба покинул Милан

Новости спорта:Экс-игрок Днепра Иван Стринчич расторг контракт с итальянским клубом.

По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, Иван Стринич покинул Милан.

32-летний футболист расторг соглашение с "россонери". Стороны долгое время вели переговоры и пришли к согласию. Таким образом, экс-игрок Днепра, Наполи и Сампдории стал свободным агентом.

Стринич пополнил состав Милана прошлым летом, подписав контракт на два года. Тем не менее, он был вынужден приостановить карьеру из-за проблем с сердцем.

Милан окончательно отказался от услуг Стринича с приходом Тео Эрнандеса этим летом из мадридского Реала.