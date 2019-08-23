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Лунин попал в заявку на субботний матч против Реала

Лунин попал в заявку на субботний матч против Реала
17:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Голкипер Вальядолида Андрей Лунин может сыграть против своего клуба.

Нынешним летом голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин на правах аренды перебрался из мадридского Реала в Вальядолид.

При этом, в соглашении отсутствует пункт о невозможности игрока выступать против клуба арендодателя.

Главный тренер Вальядолида Серхио Гонсалес воспользовался этим и включил украинца в заявку на матч против Реала, который состоится 24 августа в рамках второго тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, сегодня Фернандо Торрес провел последний матч в карьере.

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Примера, ФК Вальядолид, Новости спорта, Андрей Лунин.
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