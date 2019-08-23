Лунин попал в заявку на субботний матч против Реала

Новости спорта:Голкипер Вальядолида Андрей Лунин может сыграть против своего клуба.

Нынешним летом голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин на правах аренды перебрался из мадридского Реала в Вальядолид.

При этом, в соглашении отсутствует пункт о невозможности игрока выступать против клуба арендодателя.

Главный тренер Вальядолида Серхио Гонсалес воспользовался этим и включил украинца в заявку на матч против Реала, который состоится 24 августа в рамках второго тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, сегодня Фернандо Торрес провел последний матч в карьере.