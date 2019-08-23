"Это так странно": Иньеста написал трогательное прощальное письмо Торресу

Новости спорта:Полузащитник Андреас Иньеста написал прощальное письмо форварду Фернандо Торресу.

"Наши пути сошлись тогда, в 1996 году на молодежном турнире в Брунете. Чемпионат Европы среди 16-летних, чемпионат Европы среди 19 летних, чемпионат Европы со взрослой сборной, чемпионат мира, еще одно Евро…Один забил в Вене, другой в Йоханнесбурге. Один уходит.

Это так странно. Не говори мне нет, Фернандо. Это действительно странно. Я бы даже сказал – красиво. Здесь мы оба собираемся закончить, сыграть свою последнюю игру. Здесь, на другой стороне мира. Как будто капризная жизнь вела нас сюда, в Японию. Чтобы попрощаться.

Футбол стал частью нашей жизни более 20 лет назад, еще когда мы были детьми. Но ты навсегда останешься Эль-Ниньо (мальчиком, прим.). Мы встретились в тот момент, когда у нас были утопические мечты. Гол, который принес нам чемпионство на Евро U-16 в 2001 году. Я никогда не забуду твой жест, когда ты посвятил мне тот гол. Я смотрел тот матч по телевизору, когда мне пришлось уехать домой из-за травмы.

Фернандо, ты помнишь эту футболку? Она была подписана на Тринидад и Тобаго. Помнишь те обещания, которые мы давали? Они казались невыполнимыми, но мы сделали это. С тех пор мы вместе. Вена, Йоханнесбург…Этот незабываемый пас от Хави. Тогда ты забил самый важный гол в своей жизни. Мы были порознь, но всегда вместе. До последнего момента. Разные формы, разные клубы. Мы жили в разных города – ты в Мадриде, я в Барселоне. Но мы никогда не были врагами, просто друзья, которые носили разную форму, но всегда сливались в одну красную футболку.

Многие не знают, что наша история берет свое начало с давних времен. Когда ты вернулся домой, в Атлетико, из Англии, я был очень взволнован, как и многие другие. Футбол, помимо спортивных успехов и неудач, является способом понимания жизни. И ты, Фернандо, достояние этого вида спорта. Я не говорю о тех голах, которые ты забивал, или титулах, которые завоевывал. Я говорю о твоем поведении, твоем уважении к игре, к партнерам, соперникам и, конечно же, мячу.

Когда мы встретимся в Испании, я покажу тебе эту футболку, это сокровище. Хотя, если честно, нет большего сокровища, чем твоя дружба, Фернандо.

Это было замечательное путешествие. Оно перенесло нас во все уголки мира. И посмотри, где мы сегодня. В Тосу мы с тобой играем в футбол. Еще один раз. Но он не такой, как предыдущие. Это твоя последняя игра. Затем ты вернешься домой. Наслаждайся всем, что происходит с тобой сейчас и будь счастлив. Но как странно, Фернандо. Ты еще не ушел, а я уже скучаю по тебе".

Фернандо Торрес объявил об окончании карьеры и провел свой прощальный матч против Виссел Кобе, в котором выступает Андреас Иньеста.